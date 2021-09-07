Собянин сообщил об отсутствии планов по ужесточению ограничительных мер в Москве

Власти Москвы в ближайшее время не собираются вводить никаких ограничительных мер по коронавирусу COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер", - сказал градоначальник в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что город старается проходить все пики с минимальными ограничениями.

Кроме того, Собянин акцентировал внимание на том, что Москва готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. "Мы всегда готовы к любой ситуации, и для города это очень важно: не просто что-то прогнозировать, то, что невозможно сейчас спрогнозировать, а именно быть готовыми к любому сценарию", - цитирует Собянина РИА Новости.

Помимо этого, он указал на то, что в Москве сейчас нет резкого роста заболеваемости коронавирусом. Много москвичей переболели и сделали прививки, запас прочности у столицы есть, уточнил мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрированы 1 578 005 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 457 119 жителей столицы, умерли – 27 787.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,5 млн человек скончались. В России выявлены 7 047 880 случаев заражения.