Кто покроет олимпийские расходы Японии

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года без зрителей нанесли серьезный материальный ущерб принимающей стране, Японии, и в ближайшие месяцы начнутся переговоры о заполнении финансовой дыры, оставшейся от непроданных билетов на сотни миллионов долларов. "Нихон кэйдзай симбун" пишет, что согласно контракту Международного олимпийского комитета с городом-организатором, Токио несет основную ответственность за любую нехватку финансирования. Все, что город-организатор не сможет осилить, ляжет на плечи правительства страны.

Спортивное зрелище завершено, а бремя затрат легло грузом на страну, граждане которой неоднозначно отнеслись к инициативе провести в разгар пандемии перенесенные игры. В течение года иностранным зрителям, а позже и отечественным болельщикам было запрещено посещать практически любые олимпийские соревнования, чтобы предотвратить распространение коронавируса. ”Мы внимательно изучим как доходы, так и расходы”, - сказал в понедельник журналистам генеральный директор оргкомитета ”Токио-2020” Тоширо Муто, отвечая на вопрос о размере ожидаемых убытков. - На данный момент сложно представить целостную картину”.

Перед открытием Олимпийских игр в июле организаторы ”Токио-2020” прогнозировали, что продажи билетов упадут с первоначально ожидаемых 90 млрд иен ($820 млн) до нескольких миллиардов. То есть потери предположительно составили 10% от ожидаемых общих доходов в размере 721 млрд иен от Олимпийских и Паралимпийских игр.

Спонсоры внесли дополнительные средства, чтобы преодолеть разрыв после перенесения игр в прошлом году из-за пандемии. Возможности для получения дополнительных доходов не осталось, и почти наверняка все понесли общие убытки.

Город вложил огромные деньги в меры по предотвращению распространения вируса, поэтому его финансы ограничены. Токио рассматривает возможность обратиться к центральному правительству с просьбой помочь восполнить дефицит, но последнее не в восторге от этой идеи.

Переговоры между ”Токио-2020”, городом-организатором и национальным правительством должны завершиться ”примерно в декабре”, сказал источник, связанный с Олимпиадой.

Любые дальнейшие расходы необходимо будет отразить в городском или национальном бюджете. Ожидается, что общее разделение затрат будет согласовано к тому времени, когда правительство Японии составит проект бюджета на следующий финансовый год - приблизительно в конце декабря. Хотя оргкомитет, штат которого вырос до 7 тыс. человек должен сократиться до 1100 в следующем месяце, многое, например, архивирование записей, еще предстоит выполнить. На демонтаж временных конструкций и возвращение объектов в исходное состояние также потребуется время.

По словам Муто, все работы будут завершены к апрелю или даже позже. Ожидается, что оргкомитет будет распущен в июне после представления финансового отчета исполнительному комитету. Общий бюджет Олимпиады увеличился до 1,64 трлн иен ($15 млрд), после добавления 294 млрд иен в связи с перенесением мероприятия для покрытия возросших затрат на рабочую силу, меры по борьбе с коронавирусом и другие расходы. Организатор Токио-2020 подписал масштабные контракты с частными компаниями на строительство объектов для игр. В марте 2020 года Токио обеспечил меры, чтобы гарантировать сохранение и передачу документов с целью проверки организации мероприятия.