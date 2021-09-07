В Дагестане введут в строй первую СЭС мощностью 15 МВт

ГК "Хевел" в следующем году планирует построить в Дагестане солнечную электростанцию мощностью 15 МВт, сообщили в Минэнерго республики.

По словам представителя ведомства, в строительство СЭС будет вложено 1,5 млрд рублей. Открыть ее планируется в Южно-Сухокумске.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что реализация проектов по строительству СЭС предполагается в нескольких районах.

"Процесс пошел. Два района взяли (для строительства СЭС - ред.) - северный район Дагестана, там, где высокая инсоляция, и южный Дербентский район, где еще большие показатели инсоляции", - приводит его слова "Интерфакс".

Подчеркивается, что для строительства СЭС проведены предварительные инженерные изыскания, разрабатываются схемы выдачи мощности и проектные решения, над ними работает энергокомапания "Солар Системс". Всего же на проекты СЭС в Дагестане она направит около 42 млрд руб.

"Данные проекты будут реализованы при условии выигрыша в конкурсном отборе инвестиционных проектов строительства квалификационных генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии, проводимом в 2021 году", - добавили в министерстве.