В Чечне проведут работы по догазификации населенных пунктов

Вице-премьер российского правительства Александр Новак во время мероприятий, посвященных Дню Республики, сообщил, что газ получат 280 населенных пунктов региона.

"В 280 населенных пунктов [есть] дома, к которым не подведен газ. Поручение президента - до конца 2022 года по всем заявкам в этих населенных пунктах должны быть подведены бесплатно к границам участка газопроводы", - сказал он.

Всего в Чечне газом будут снабжены более 20 тыс домовладений, передает ТАСС.