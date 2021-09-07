Грузинские депутаты в первом чтении одобрили поправки в Конституцию
Грузинский парламент в первом чтении одобрил проект поправок в Конституцию.
При этом из них временно был исключен остающийся дискуссионным вопрос об избрании генерального прокурора.
По всем остальным пунктам все 126 депутатов единогласно проголосовали "за", передает Sputnik Грузия.
Проект предполагает в том числе понижение проходного барьера в парламент двух следующих созывов до 2% с 5%, как это происходит сейчас. Принцип пропорциональных выборов остается в силе.
Еще одна поправка касается фракций: на сегодня для формирования фракции требуется семь депутатов, а в двух последующих созывах парламента необходимо будет всего четыре.
Вестник Кавказа
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