Грузинские депутаты в первом чтении одобрили поправки в Конституцию

Грузинский парламент в первом чтении одобрил проект поправок в Конституцию.

При этом из них временно был исключен остающийся дискуссионным вопрос об избрании генерального прокурора.

По всем остальным пунктам все 126 депутатов единогласно проголосовали "за", передает Sputnik Грузия.

Проект предполагает в том числе понижение проходного барьера в парламент двух следующих созывов до 2% с 5%, как это происходит сейчас. Принцип пропорциональных выборов остается в силе.

Еще одна поправка касается фракций: на сегодня для формирования фракции требуется семь депутатов, а в двух последующих созывах парламента необходимо будет всего четыре.