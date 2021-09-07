В Европарламенте призвали Евросоюз сформировать военное подразделение

Крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕРР) - заявила, что Европейскому союзу необходимо создать собственное военное подразделение.

"ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в социальной сети Twitter.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность, заявил, что ЕС необходимо располагать собственными оборонными ресурсами, сохраняя прочные отношения с союзниками и НАТО, передает ТАСС.