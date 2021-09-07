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В Грузии оштрафовали гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно ввезти $40 тыс

В Грузии оштрафовали гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно ввезти $40 тыс

Таможенная служба в Кутаисском международном аэропорту пресекла попытку незаконного ввоза на территорию Грузии $40 тыс. Об этом сообщает служба доходов.

Крупная сумма денег была обнаружена в результате досмотра багажа гражданина Казахстана.

Согласно грузинскому таможенному кодексу, гражданина, нарушившего закон, оштрафовали на 12,5 тыс лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти, передает "Sputnik Грузия".

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Вестник Кавказа

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