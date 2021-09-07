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Бастрыкин велел довести до суда дело против прикуривших от Вечного огня подростков

Бастрыкин велел довести до суда дело против прикуривших от Вечного огня подростков

Уголовное дело против молодых людей, прикуривших от Вечного огня в Севастополе, не будет закрыто, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщается на сайте ведомства, он поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм).

"Кроме того, Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство ГСУ СК России", - указано в сообщении.

Председатель СКР потребовал провести полноценное расследование этого уголовного дела и в установленном законом порядке передать его в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

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Вестник Кавказа

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