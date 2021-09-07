Бастрыкин велел довести до суда дело против прикуривших от Вечного огня подростков

Уголовное дело против молодых людей, прикуривших от Вечного огня в Севастополе, не будет закрыто, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщается на сайте ведомства, он поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм).

"Кроме того, Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство ГСУ СК России", - указано в сообщении.

Председатель СКР потребовал провести полноценное расследование этого уголовного дела и в установленном законом порядке передать его в суд, где оно будет рассмотрено по существу.