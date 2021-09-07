Забег Hoka Wild Trail стартует 9 сентября в Красной Поляне

С 9 по 12 сентября на горнолыжных курортах Сочи будет проходить забег Hoka Wild Trail. Соревнования состоятся на территории курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром".

Участие в забеге примут более 1,2 тыс человек. Состоятся этап Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр", а также чемпионат Краснодарского края по альпинизму в дисциплине "скайраннинг - гонка". Поучаствовать в забеге смогут и дети, для них организована трасса по пересеченной местности.

В рамках Hoka Wild Trail также пройдут лекции, семинары и мастер-классы, пишет ТАСС.