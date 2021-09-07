Малыши-близнецы выпали из окна в Атырау, выжил только один

Двое близнецов выпали из окна жилого дома в Атырау, один из них умер. О трагедии сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС.

ЧП случилось пятого сентября, в микрорайоне Береке, когда отец детей спал, а мать была на работе. На окнах не было защитных решеток, и близнецы 2020 года рождения упали с высоты третьего этажа.

Один из малышей умер в больнице, информации о состоянии второго пока нет, передает Sputnik Казахстан.