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Малыши-близнецы выпали из окна в Атырау, выжил только один

Малыши-близнецы выпали из окна в Атырау, выжил только один

Двое близнецов выпали из окна жилого дома в Атырау, один из них умер. О трагедии сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС.

ЧП случилось пятого сентября, в микрорайоне Береке, когда отец детей спал, а мать была на работе. На окнах не было защитных решеток, и близнецы 2020 года рождения упали с высоты третьего этажа.

Один из малышей умер в больнице, информации о состоянии второго пока нет, передает Sputnik Казахстан.

 

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Вестник Кавказа

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