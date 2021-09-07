Построит ли Армения новую дорогу подальше от границы с Азербайджаном

В конце августа, представляя парламенту программу нового правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. По словам Пашиняна, как Армения через территорию Азербайджана должна получить дорогу в РФ и Иран, так и Азербайджан через территорию Армении должен получить дорогу для коммуникаций со своими восточными регионами. Однако с коммуникациями у Еревана пока возникает все больше проблем.

25 августа на погранично-боевом пункте "Губадлы" недалеко от дороги, связывающей города Горис и Капан, произошел инцидент между армянскими и азербайджанскими пограничниками, в результате которого солдат ВС Азербайджана получил ножевое ранение в грудь. После этого Азербайджан ненадолго перекрыл участок дороги Дербенд - Шурнух межгосударственной дороги Герус – Кафан.

Как отмечает Eurasianet, после этого в Армении заговорили о медленных темпах строительства альтернативного маршрута в обход территории Азербайджана. Основная дорога, соединяющая города Горис и Капан в Сюникской области Армении, проходит вдоль, а иногда и азербайджанскую границу, по территории, над которой Баку восстановил свой контроль по итогам прошлогодней войны. С начала 2021 года Азербайджан установил пограничные посты и знаки с надписью ”Добро пожаловать в Азербайджан” на своих участках.

Но у маршрута есть альтернатива: еще одна дорога, соединяющая два города, которая идет дальше на запад, далеко от границы с Азербайджаном, через город Агвани. Эта дорога, особенно южный участок между Агвани и Капаном, находится в крайне плохом состоянии и нуждается в полной реконструкции. В обращении к парламенту 26 августа премьер-министр Никол Пашинян упомянул маршрут Агвани, сказав, что к концу он будет завершен. Но возникли вопросы относительно темпов создания альтернативной дороги.

С момента прихода к власти в 2018 году правительство Пашиняна уделяет особое внимание строительству дорог. В 2019 году было создано и отремонтировало 440 километров дорог, а бюджет на создание маршрутов в следующем году удвоен. В 2020 году было восстановлено и отремонтировано еще 460 километров. Бюджет на 2021 год предусматривал ремонт и строительство еще 500 километров дорог, но война и ее последствия вынудили правительство изменить планы. Сложности с действующей дорогой стали очевидны сразу после окончания вооруженного конфликта в прошлом году. В рамках прекращения огня Армения согласилась вернуть Губадлинский район Азербайджана, а дорога частично проходит через участки этой территории, частично - очень близко к ней. 11 декабря министерство обороны Армении заявило, что ”безопасность 21-километрового участка автодороги Горис-Капан, проходящего через спорную территорию, будут гарантировать российские миротворцы”.

В государственном бюджете, утвержденном 10 декабря, говорилось о строительстве только одной дороги: на севере Армении, соединяющей города Ванадзор и Алаверди с грузинской границей. Через несколько месяцев были заключены контракты на строительство дороги Агвани.

16 мая тендер на строительство 12,5-километрового участка между Татевом и Агвани был присужден подрядчику Builder Construction. Компания получила контракт на 623 млн драмов (около $1,3 млн). Другой участок протяженностью 17,5 км строится ООО ”Восмар”, с которым 15 июля без проведения тендера был заключен контракт на 2,7 млрд драмов ($5,5 млн). В официальном уведомлении уточнялось, что контракт был ”срочным”. Контракт на сумму 1,2 млрд драмов ($2,4 млн) на 13-километровый участок между Татевом и Агвани был присужден ООО ”Караван” 6 июля и тоже без тендера.

На заседании 27 августа правительство приняло решение выделить 7,6 млрд драмов ($15 млн) на реконструкцию и ремонт нескольких дополнительных ключевых дорожных проектов, включая дороги, ведущие к границам Грузии, Ирана и Турции.

”Бюджет на 2021 год оказался инертным. В нем не были учтены послевоенные вызовы и приоритеты”, - сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. По его словам, неясно, были ли 7,6 млрд драмов выделены дополнительно или перераспределены из других отраслей бюджета. ”У нас еще нет отчетов об исполнении бюджета, поэтому мы не знаем, что на данный момент завершено”, - сказал он.