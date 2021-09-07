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Стало известно, на какой пост назначит Саркисяна Пашинян

Стало известно, на какой пост назначит Саркисяна Пашинян

Экс-врио главы Водного комитета Карен Саркисян станет губернатором Гегаркуникской области.

Соответствующий вопрос включен в повестку заседания правительства, назначенного на завтра, передает Sputnik Армения.

Саркисян был снят с поста исполняющего обязанности председателя Водного комитета 3 сентября.

Напомним, бывший губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян после парламентских выборов занял кресло министра территориального управления и инфраструктур Армении.

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Вестник Кавказа

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