Критику замглавы СУ СКР по Ставрополью проверит центральный аппарат ведомства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении замруководителя СУ СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что центральному аппарату комитета дано поручение провести служебную проверку "в связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера", касающимися Демина, передает РИА Новости.

Какие именно публикации послужили мотивом для проверки, не уточняется.