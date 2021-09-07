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Критику замглавы СУ СКР по Ставрополью проверит центральный аппарат ведомства

Критику замглавы СУ СКР по Ставрополью проверит центральный аппарат ведомства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении замруководителя СУ СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что центральному аппарату комитета дано поручение провести служебную проверку "в связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера", касающимися Демина, передает РИА Новости.

Какие именно публикации послужили мотивом для проверки, не уточняется.

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Вестник Кавказа

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