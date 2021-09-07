В США напомнили Грузии о необходимости реформирования системы правосудия

Посольство США опубликовало заявление, в котором напомнило властям и оппозиции в Грузии об обязательствах провести реформу системы правосудия.



"Сегодняшний провал конституционной поправки, направленной на широкую многопартийную поддержку назначения главного прокурора, является еще одной упущенной возможностью для Грузии иметь независимую, прозрачную и беспристрастную систему правосудия", - приводит текст заявления "Новости-Грузия".

В диппредставительстве отметили, что отказ от нового принципа избрания генерального прокурора, согласованного с Венецианской комиссией, означает отказ правящей партии проводить судебную реформу.

В посольстве напомнили, что это условие содержалось в соглашении от 19 апреля, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 19 апреля правящая "Грузинская мечта" и представители оппозиции подписали при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля соглашение по выходу из политического кризиса. В конце июля правящая партия заявила, что выходит из договоренности, однако выполнит все содержащиеся в нем пункты на основании своей "доброй воли".