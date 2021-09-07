Власти Дагестана займутся развитием систем водоснабжения

Дагестанские власти намерены привлечь инфраструктурный кредит в размере 10,5 млрд рублей, который будет направлен на развитие систем водоснабжения. Об этом заявил врио главы региона Сергей Меликов.

"Нам выделяется инфраструктурный кредит до 2025 года - 10,5 млрд рублей. И мы все эти деньги хотим направить на развитие системы водоснабжения. <…> Важно подать людям воду, потому что ни один населенный пункт сейчас нормально водой не питается", - сказал он.

Меликов также отметил, что в республике планируется строительство двух веток водовода от центральной части республики до Дербента.

"Конечно, это проект на несколько лет, за два месяца это никто не сделает", - приводит его слова ТАСС.

Помимо этого будет скорректирован проект реконструкции махачкалинского канализационного коллектора.