В Минфине рассказали, как используют транш МВФ

Заместитель министра финансов России Тимур Максимов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что РФ добавит транш Международного валютного фонда (МВФ) на $18 млн в золотовалютные резервы страны.

"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - цитирует его ТАСС.

По словам замглавы ведомства, подобный актив Россия может использовать, если вдруг столкнется с финансовыми проблемами.

Напомним, в августе 2021 года Россия получила $18 млрд от МВФ в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.