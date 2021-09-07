Нарушителей антиковидных ограничений амнистировали в Грузии

Нарушители антикоронавирусных ограничений в Грузии могут не платить выписанные им штрафы, соответствующий пакет законопроектов принял сегодня в третьем и окончательном чтении принял парламент.

Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"88 за и ни одного против. Законопроект принят", - цитирует вице-спикера Георгия Вольского ТАСС.

Амнистированы будут те, кто совершил нарушил ограничения с момента после их введения и до 23 июня 2021 года включительно.

Списать штрафы предложил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.