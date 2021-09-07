Квалификация ЧМ-2022: Азербайджан уступил Португалии
В Баку завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе A между сборными Азербайджана и Португалии. Победу со счетом 3:0 одержали гости.
Голами в составе португальской команды отметились Бернарду Силва (26-я минута), Андре Силва (31-я) и Диогу Жота (75-я).
На данный момент сборная Португалии лидирует в группе A, в активе команды 13 очков. Азербайджанская команда с одним очком находится на последнем, пятом месте.
Вестник Кавказа
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