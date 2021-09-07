Голикова поведала, сколько россиян отдыхает вне региона проживания

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в онлайн-шоу "Маршрут к мечте", что только 45% россиян отдыхают за пределами региона проживания.

"Наша задача - сломать это", - подчеркнула она, добавив, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм".

Голикова также выразила надежду на то, что число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, будет увеличиваться. "Сегодня у нас это всего 1,7 млн, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом. А нам хотелось, чтоб их было 4,7 млн человек", - цитирует вице-премьера РИА Новости.