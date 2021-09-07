Узбекистан временно не выдает электронные визы

Получить электронную визу в Узбекистан пока невозможно, такое сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале МИД РУз.

"В связи с проведением профилактических работ в системе e-visa, с 6 сентября 2021 года временно приостановлена выдача электронных виз", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, электронную визу могут получить граждане иностранных государств, с которыми Ташкент договорился об упрощенном порядке оформления въездных виз в Узбекистан.