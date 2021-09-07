Киселев заразился коронавирусом

У генерального директора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева диагностировали коронавирус COVID-19.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат. сейчас температура уже нормальная", - цитирует телеведущего РИА Новости.

Он отметил, что это позитивный ответ на лечение. "Прогноз оптимистичный", - добавил Киселев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.