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МАГАТЭ: Иран в несколько раз нарастил запасы высокообогащенного урана

МАГАТЭ: Иран в несколько раз нарастил запасы высокообогащенного урана

Иранские запасы высокообогащенного урана выросли в четыре раза, об этом, как передает агентство Bloomberg, говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иранские резервы высокообогащенного урана выросли четырехкратно", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По информации агентства, обеспокоенность международных наблюдателей в связи с активностью Ирана в ядерной сфере также растет.

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Вестник Кавказа

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