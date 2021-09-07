МАГАТЭ: Иран в несколько раз нарастил запасы высокообогащенного урана

Иранские запасы высокообогащенного урана выросли в четыре раза, об этом, как передает агентство Bloomberg, говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иранские резервы высокообогащенного урана выросли четырехкратно", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По информации агентства, обеспокоенность международных наблюдателей в связи с активностью Ирана в ядерной сфере также растет.