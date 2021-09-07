Москалькова попросила проверить дагестанскую школу, где девочек заставляли носить косынки

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит прокурора Дагестана проверить ситуацию в школе, где девочек принуждают носить косынки на уроках, об этом рассказали в ее пресс-службе.

О происходящем стало известно ранее из видео, опубликованного в соцсетях: из него следовало, что замдиректора запрещает входить в школу ученицам без головного убора, но впускает девочек в белых косынках. Позже руководство Кайтагского района заявило, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности.

Москалькова уточнила, что пункт об обязательных косынках был внесен в уставные документы школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис. "В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводятся слова омбудсмена в сообщении на сайте ведомства.

Она добавила, что ситуацию взял на контроль омбудсмен Дагестана Джамал Алиев, Минобрнауки региона проводит проверку школы.