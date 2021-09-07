"Азерхалча" представит азербайджанские ковры на выставке в Москве

На следующей неделе в Москве состоится международная выставка домашнего текстиля, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil Russia. Она пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 14 по 16 сентября.

Участие в выставке примет "Азерхалча" – крупнейший производитель ковров ручной работы в Азербайджане. Фабрики "Азерхалча" находятся во всех регионах Азербайджана – это обусловлено тем, что в каждом регионе свои традиции ковроткачества, которых производители стараются придерживаться. Компания производит как традиционные азербайджанские ковры, так и сюжетные изделия.

Напомним, Heimtextil Russia является крупнейшей в России международной выставкой домашнего текстиля, интерьерных тканей и материалов для декорирования.