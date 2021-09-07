Современная школа открылась в Северной Осетии

Учебное заведение на 200 мест с центром "Точка роста" открылось в населенном пункте Цалык Правобережного района Северной Осетии, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

"Открытие новой школы - это радостное событие для всех жителей селения Цалык. Ведь школа в небольших населенных пунктах играет роль культурно-образовательного центра.

Здесь созданы все условия для обучения и воспитания ребят. Школа с большими традициями, и, уверена, что они будут сохранены и продолжены. Я надеюсь, в стенах новой школы будет уютно и комфортно всем: и учителям и детям", - приводит пресс-служба слова врио министра образования и науки Северной Осетии Эллы Алибековой.

Отмечается, что новая школа имеет современные кабинеты с лабораториями, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую, оборудованный кабинет технологии.

Стоит добавить, что в заведении заработал центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", а также открылся кадетский класс.