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Пашинян едет в Грузию

Пашинян едет в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 8 сентября с двухдневным рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках поездки Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.

Сообщается также, что в ходе визита Пашиняна запланированы армяно-грузинские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры обеих стран выступят с заявлениями для СМИ.

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Вестник Кавказа

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