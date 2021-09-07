Пашинян едет в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 8 сентября с двухдневным рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках поездки Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.

Сообщается также, что в ходе визита Пашиняна запланированы армяно-грузинские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры обеих стран выступят с заявлениями для СМИ.