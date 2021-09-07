Азербайджан и Армения обменялись задержанными военными

Задержанный армянской стороной в Агдере военнослужащий-сверхсрочник ВС Азербайджана Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную Комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По данным ведомства, Джамиль Бабаев был возвращен на родину при посредничестве российских миротворцев, взамен на солдат ВС Армении Артура Налбандяна и Арамаиса Тозозяна.

Напомним, Джамиль Бабаев, по предварительным данным, ранее самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и и перешел на территорию Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Азербайджанским следствием против него было возбуждено уголовное дело, по которому ведется следствие.