В ВОЗ сообщили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс смертей", - сказала она в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

При этом представитель ВОЗ отметила, что в различных регионах наблюдается различная ситуация. По ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается рост заболеваемости и смертности, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, в а Африке цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - цитирует Керкхове ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.