Туристические возможности Азербайджана представили на форуме в Москве (ФОТО)

В Москве в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых" был представлен туристический потенциал Азербайджана, об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

В рамках мероприятия в формате открытого диалога рассматривались "Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты". Основными темами для обсуждения стали восстановление турпотока и работа азербайджанского Агентства по туризму в этой области, развитие сферы туризма и путешествий после открытия границ с Россией и сотрудничество с российским туристическим сектором, ключевые туристические продукты Азербайджана и новые маршруты.

Кроме того, были подняты такие вопросы, как готовность гостиничного сектора Азербайджана к приему туристов во время пандемии, восстановление азербайджанского сектора делового туризма после пандемии, деятельность туроператоров, в том числе - раннее бронирование на Новый год, пакеты, которые Азербайджан может предложить туристам из РФ, проведение инфотуров в Азербайджан для журналистов и представителей турагентств.

На мероприятии выступили советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде, директор по международным рынкам Бюро по туризму АР Севиндж Зейналлы, генеральный секретарь Ассоциации отелей Азербайджана Гунай Саглам, директор по продажам туроператора PASHA Travel Садых Садыхов, директор по развитию компании Rayda Tour Operator Вероника Любченко, заместитель директора компании Azerbaijan Guide Travel Наргиз Мамедова, директор Музея горских евреев Игорь Шаулов.

Форум-выставка "Отдых" проходит в московском ЦВК "Экспоцентр" с 7 по 9 сентября.