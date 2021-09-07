20 лет ШОС: взгляд из Азербайджана

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана для обеспечения безопасности в обширном евразийском регионе и развития добрососедских и дружественных отношений между государствами-членами, поощряя их дальнейшее эффективное сотрудничество в различных областях. За 20 лет существования ШОС превратилась в крупную региональную организацию и площадку для диалога в мире, переживающем глубокие изменения. Пандемия коронавируса подчеркнула важность ШОС в построении сообщества с общим будущим, пишет научный сотрудник Центра анализа международных отношений Азербайджана Наги Ахмадов для Modern Diplomacy.

Несмотря на сбалансированность и многогранность внешней политики Азербайджана Баку продолжает расширять сферы сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе. В этой связи Азербайджан придает особое значение многостороннему сотрудничеству с международными организациями, в частности с ШОС.

Азербайджан получил статус партнера по диалогу в ШОС 10 июля 2015 года. Согласно Меморандуму, подписанному в Пекине 14 марта 2016 года, Азербайджан и ШОС договорились сотрудничать в следующих областях, представляющих взаимный интерес: укрепление региональной безопасности и стабильность; борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом; противодействие незаконному производству и обороту наркотиков; борьба с киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности; сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, энергетики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, а также содействие установлению прямых контактов между малым и средним бизнесом; взаимодействие по юридическим и таможенным вопросам; эффективное использование имеющейся инфраструктуры в сфере транспорта и коммуникаций, развитие межрегиональных мультимодальных транспортных коридоров и транзитного потенциала; расширение взаимодействия в сферах культуры, науки и технологий, образования, здравоохранения и туризма; оказание взаимного содействия и помощи в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий; развитие межцивилизационного диалога, мультикультурализма и толерантности.

Статус партнера по диалогу в ШОС позволил Азербайджану продолжить развитие отношения с этой организацией и ее государствами-членами. Цели ШОС, как уже упоминалось, включают укрепление взаимного доверия и добрососедства, развитие сотрудничества в политической, экономической, научной, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, туристической и других областях, совместная работа во имя мира, безопасности и стабильности, а также построение политического и экономического порядка. Следует отметить, что принятые ШОС документы также включают такие меры, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Точно так же Азербайджан, который почти 30 лет страдал от армянской оккупации, по сути, является государством, которое способствует продвижению этих целей и задач на международном уровне на основе принципов равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, с вступлением Азербайджана в ШОС открылись новые возможности для развития сотрудничества со странами ШОС в двустороннем и многостороннем формате.

Президент Ильхам Алиев во время встречи с членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая, первым вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гаоли в Баку 31 мая 2016 года оценил получение Азербайджаном этого статуса "как первый шаг на пути к полной интеграции в организацию". Лидер Азербайджана отметил, что сотрудничество с ШОС "занимает важное место во внешней политике Азербайджана", а позже добавил, что Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС и в участии в ряде совместных проектов. Президент Алиев отметил, что успешные двусторонние отношения со странами-членами этой организации служат созданию единой платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. По словам бывшего генсека ШОС Рашида Алимова, статус партнера по диалогу позволит Баку "активно подключиться к многоплановой и разносторонней деятельности организации посредством участия в действующих механизмах взаимодействия".

На участие и интересы Азербайджана в ШОС влияет несколько факторов. Прежде всего, сотрудничество с ШОС сулит Азербайджану определенные выгоды в складывающейся в мире экономической и геополитической ситуации. Как известно, ШОС охватывает большую часть Евразии, а значит, создает большое экономическое пространство. С этой точки зрения присоединение Азербайджана к организации в качестве партнера по диалогу способствовало его участию в торгово-экономическом сотрудничестве между Азией и Европой, а также увеличению доходов от транзита. Тем более, что в реализации региональных транспортных проектов роль этой организации значительна. Азербайджан извлек выгоду из этого партнерства, реализовав свой транзитный потенциал для воплощения совместных региональных проектов, в частности, Бакинского международного морского торгового порта и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - важных компонентов Транскаспийского международного транспортного маршрута, или, как его еще называют, Срединного коридора, который естественным образом сливается с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Эти проекты открыли возможности для использования транзитного потенциала страны и активного использования ее территории для перевозки грузов из Азии в Европу.

Развитие интеграционных связей с ШОС открыло для Азербайджана новый источник инвестиций. Кроме того, Азербайджан участвует в разработке общих механизмов в борьбе с экстремизмом и терроризмом в рамках Региональной антитеррористической структуры ШОС. И, наконец, ШОС - еще одна площадка, на которой Азербайджан мог бы широко донести свою позицию. Более того, Азербайджан и ШОС обладают огромным потенциалом и широкими перспективами для сотрудничества в широком спектре областей, включая диалог между цивилизациями, продвижение мультикультурализма и толерантности, в которых Азербайджан имеет богатый опыт.

Примечательно, что впервые в истории организации миссия по наблюдению за выборами во главе с бывшим генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым действовала в стране-партнере по диалогу. Миссия ШОС наблюдала за ходом президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане в 2018 году. Это стало явным свидетельством особого сотрудничества между ШОС и Азербайджаном. В то же время Азербайджан поддерживает тесные дружеские отношения с каждой из стран-участниц ШОС в отдельности. Активно участвуя в проектах, выдвигаемых организацией, Азербайджан успешно развивает двустороннее сотрудничество с каждым членом организации. Статус партнера по диалогу позволил Азербайджану подключиться к многосторонней деятельности организации. Это вывело двустороннее политическое сотрудничество с этими странами на новый уровень.