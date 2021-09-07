Бывшего главу Минобороны Грузии приговорили к 5 годам лишения свободы

Учредитель телеканала Formula, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили приговорен к пяти годам лишения свободы. Соответствующий приговор вынес Верховный суд.

Решение суда стало первым обвинением для экс-главы оборонного ведомства. До этого две инстанции признали его невиновным.

Оппозиционеры считают, что решение Верховного суда является прямым заданием правящей партии "Грузинской мечты". Оппоненты власти вспомнили слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего ранее, что "Кезерашвили необходимо заняться". Спустя почти два месяца после этих слов, сказанных главой правительства, суд начал рассмотрение дела.

Кезерашвили обвиняется в хищении 5 млн 60 тыс евро в рамках одного проектов, связанных с учениями министерства обороны. Против него было возбуждено семь уголовных дел. Его обвиняли в растрате, вымогательстве, отмывании денег, о превышении полномочий в деле о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате телекомпании "Имеди" и другого имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Напомним, Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны Грузии с ноября 2006 года по декабрь 2008 года. Считался одним из наиболее приближенных лиц к президенту Михаилу Саакашвили. После ухода в отставку занялся крупным бизнесом: ему принадлежали компания-монополист "Грузинская лотерея", а также сеть бензозаправочных станций Gulf. Сразу после поражения "Единого национального движения" на парламентских выборах 2012 года Кезерашвили продал оба бизнеса и уехал из страны.