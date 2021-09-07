Системные пьяницы устроили поножовщину в Ереване

Один человек пострадал в результате поножовщины в частном доме в квартале Сари Тах в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

Накануне в 21:00 (20:00 мск) в отдел полиции административного округа Эребуни поступил сигнал о поножовщине, а позже правоохранителям позвонили из медучреждения и рассказали, что к ним госпитализирован 20-летний мужчина с колото-резанной раной в области грудной клетки.

Полицейские получили оперативные данные о том, что на улице Нор Харберда был задержан молодой житель квартала Сари Тах - родственник раненого.

По предварительным данным, молодые люди регулярно устраивали

застолья с алкоголем, и очередная попойка вылилась в конфликт и поножовщину.

Задержанный признал вину. Открыто уголовное дело по ст.112 Уголовного кодекса Армении.