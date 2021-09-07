Дебошир заплатит за бессмысленную остановку поезда в Казахстане

Нетрезвый пассажир поезда, ехавшего из Нур-Султана в Алматы, сорвал стоп-кран во время движения. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД Казахстана Ляззат Касымжанова.

По ее словам, дебошир, оказавшийся 42-летним жителем Туркестанской области, привлечен к административной ответственности за срыв стоп-крана и за появление в нетрезвом виде в общественном месте, передает Sputnik Казахстан

"Пятого сентября на перегоне Бурылбайтал - Карасай Жамбылской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением Нур-Султан - Алматы из за срыва стоп-крана. Незапланированная стоянка поезда составила четыре минуты", - рассказал начальник департамента Онал Бекиев.

Правоохранители сняли нарушителя с поезда и оформили на него административные протоколы по ч.1 ст.440 и ч.1 ст.560 Кодекса об административных правонарушениях. По каждой их них ему грозит штраф в 5 МРП (14 585 тенге).