В США рассказали, при каком условии признают "Талибан"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге, что США не собираются спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в качестве правительства Афганистана.

"Как вчера заявил наш президент, нет никакой спешки в вопросе признания. Это будет зависеть от того, какие шаги "Талибан" предпримет в будущем. Мир, в том числе США, будет следить за этим", - цитирует ее РИА Новости.

Представитель Белого дома также отметила, что США не ставят сроков в вопросе возможного признания власти талибов в Афганистане. По ее словам, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле".

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.