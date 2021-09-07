Сулейманов продолжит карьеру в Турции

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов с высокой степени вероятности продолжит карьеру в Турции.

21-летний форвард подпишет контракт с клубом "Гиресунспор", который в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции, передает Ajansspor.

Ранее сообщалось, что Магомед-Шапи Сулейманов покинет "Краснодар" в последний день трансферного окна.

Напомним, в сезоне-2020/2021 нападающий провел в составе "Краснодара" 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.