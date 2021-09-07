Население Узбекистана за полгода увеличилось на полмиллиона

Население Узбекистана превысило 35 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

В настоящее время в стране проживают 17,5 млн мужчин и 17,4 млн женщин.

На 1 января 2021 года численность постоянного населения страны составляла 34,55 млн человек.

Напомним, в августе Госкомитет представил данные об этническом составе постоянного населения Узбекистана на начало текущего года. Крупнейшими этническими группами в республике являются узбеки (29 млн человек, или 84,4%), таджики (1,7 млн, или 4,9%), казахи (821,2 тыс человек, или 2,4%), каракалпаки (752,7 тыс, 2,2%) и русские (720,3 тыс, или 2,1%).