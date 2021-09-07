Талибы назначили временное правительство Афганистана

Исполнять обязанности премьер-министра в составе временного правительства Афганистана будет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Об этом официально сообщил официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид, передает Al Jazeera.

Заместителем главы Кабмина назначен мулла Абдул Гани Барадар - лидер политического крыла движения.

Еще один член политического крыла, мулла Абдул Хак Васик, стал министром разведки.

Минобороны Афганистана возглавил сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид, МВД - сын основателя запрещенной в России террористической организации "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани, МИД - мулла Амир Хан Муттаки.

Пост министра культуры и информации занял сам Забихулла Муджахид.