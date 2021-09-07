Главный эпидемиолог Грузии рассказал о гораздо большем количестве случаев заражения COVID-19

Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране выявлено гораздо больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в представленной 7 сентября статистике.

По его словам, в работе серверов произошла ошибка, поэтому опубликованная сегодня статистика является неточной.

Помимо этого, главный эпидемиолог Грузии отметил, что ситуация c коронавирусом COVID-19 в стране постепенно улучшается. "Последние три недели наблюдается медленная тенденция улучшения показателей", - цитирует его "Грузия Online".

Ранее сегодня сообщалось, что в Грузии за минувшие сутки выявили 1965 случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли 50 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 221 млн, из них более 4,5 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 567 922 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 523 669 человек, умерли - 7917.