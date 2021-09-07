Российские международные резервы обновили абсолютный максимум в августе

Объем российских международных резервов в прошлом месяце достиг нового абсолютного максимума, сообщается на сайте Центробанка России.

Резервы увеличились с $601,003 млрд на $17,178 млрд, или на 2,9%, сейчас они составляют $618,181 млрд, уточняет "Интерфакс".

К увеличению резервов в августе привело в первую очередь получение Россией в числе других стран специальных прав заимствования (СДР) на $17,543 млрд от Международного валютного фонда после реализованной им эмиссии.

Стоимость монетарного золота в международных резервах РФ в августе сократилась на $2,177 млрд, или на 1,6%, до $132,697 млрд, его доля в резервах снизилась до 21,5% с 22,4%.

За время с начала года резервы выросли на $22,407 млрд, или на 3,8%, с $595,774 млрд - показателя на 1 января.