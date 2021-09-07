Стало известно, когда заработает общественный транспорт в Грузии

Общественный транспорт в Грузии снова начнет работу с 13 сентября.

Соответствующее решение вынес межведомственный координационный совет при правительстве республики, передает Sputnik Грузия.

Ранее в Минздраве страны пообещали, что выскажутся за восстановление работы транспорта в преддверии начала учебного процесса в образовательных учреждениях, который стартует 15 сентября.

Напомним, работа общественного транспорта была прекращена из-за резкого ухудшения эпидположения в стране.