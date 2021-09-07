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Россиянка после отдыха в Геленджике заразила коронавирусом 10 человек

Россиянка после отдыха в Геленджике заразила коронавирусом 10 человек

В селе Пономаревского района Оренбургской области произошла вспышка коронавируса после приезда с отдыха местной жительницы, пишет  "Интерфакс".

"Вспышку заболевания спровоцировала женщина, вернувшаяся из отпуска из Геленджика. После контакта с заболевшей коронавирус был выявлен у десяти жителей села", - сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

С начала сентября в Оренбургской области стабильно выявляют около 340 случаев коронавируса в сутки, во вторник в регионе заболели 338 человек.

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Вестник Кавказа

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