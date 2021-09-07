Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева в связи с переводом на другую должность. Об этом проинформировала пресс-служба казахстанского лидера.

Уточняется что Ногаев назначен главой Мангистауской области. "Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе.

Ногаев находился на посту главы энергетического ведомства Казахстана с декабря 2019 года.