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Токаев снял с должности министра энергетики

Токаев снял с должности министра энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева в связи с переводом на другую должность. Об этом проинформировала пресс-служба казахстанского лидера.

Уточняется что Ногаев назначен главой Мангистауской области. "Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе.

Ногаев находился на посту главы энергетического ведомства Казахстана с декабря 2019 года.

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Вестник Кавказа

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