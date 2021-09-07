Мурашко: регионам хватит запаса вакцины на месяц

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник сообщил, что во всех регионах России сформирован достаточный запас вакцин от коронавируса.

"Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы", - заявил министр.

Ранее главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что новая вона коронавируса может прийти в Россию уже в конце сентября и призвал граждан делать прививки.