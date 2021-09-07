Ковид-статус гражданина Грузии будут определять по QR-коду

Минздрав Грузии разрабатывает приложение, с помощью которого будет идентифицироваться ковид-статус гражданина. Об этом заявил глава инспекции труда Бека Перадзе.

По его словам, это станет возможно благодаря QR-коду.

"В этом приложении полностью будет защищена персональная информация, и при его использовании пользователь дает согласие на обработку своих данных", - сказал он на брифинге.

Приложение будет содержать в себе информацию о ПЦР-тесте, проведенном в течение последних 72 часов, данные о результатах так называемого быстрого тестирования и информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев.