Агдам очищен от мин

Территория Агдам полностью разминирована, заявил замглавы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев.

"Территория города полностью очищена от мин, работы по благоустройству продолжаются. Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. В настоящее время процесс разминирования в селах района продолжается", - приводит слова Алиева Trend.

Он также отметил, что процесс разминирования освобожденной от оккупации территории Агдамского района продолжается.