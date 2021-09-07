Анна Нетребко лишилась отца

В Краснодаре умер отец оперной дивы Анны Нетребко, прощальные слова в адрес тестя написал в соцсети супруг певицы Юсиф Эйвазов.

"Когда то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… сегодня я смог это сделать... потому что для меня ты был вместо папы и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей…", - пишет Эйвазов.

Певец отметил, что отец Анны Юрий был любим многими, это был порядочный, честный человек.

"Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее... теперь вы снова вместе", - добавил Эйвазов.