ООН: в Афганистане может наступить голод

В Афганистане заканчивается продовольствие и другие жизненно необходимые товары, сообщил в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводит слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке "Интерфакс".

В Организации указали на необходимость собрать $600 млн для недопущения голода в стране.

Стоит отметить, что эксперты ранее сообщали о возможной нехватке продовольствия в Афганистане. Это вызвано как нестабильной ситуацией в стране, так и низкими показателями урожая.