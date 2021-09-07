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ООН: в Афганистане может наступить голод

ООН: в Афганистане может наступить голод

В Афганистане заканчивается продовольствие и другие жизненно необходимые товары, сообщил в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводит слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке "Интерфакс".

В Организации указали на необходимость собрать $600 млн для недопущения голода в стране.

Стоит отметить, что эксперты ранее сообщали о возможной нехватке продовольствия в Афганистане. Это вызвано как нестабильной ситуацией в стране, так и низкими показателями урожая.

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Вестник Кавказа

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