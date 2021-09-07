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Бердымухамедов посетит Узбекистан

Бердымухамедов посетит Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов заявил о скором официальном визите в Узбекистан. Он отметил, что в Ташкенте будет подписан ряд документов.

Туркменский лидер поручил активизировать подготовку к очередному заседанию двусторонней комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.

"Двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень", - приводит слова Бердымухамедова "Спутник-Узбекистан".

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Вестник Кавказа

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