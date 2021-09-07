Ставропольский врач победил на конкурсе "Лидеры России"

Врач краевой клинической больницы, специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Георгий Сазанов победил на конкурсе "Лидеры России", теперь ему предстоит участвовать в суперфинале, который состоится в следующем году.

"В этот раз в финале трека "Здравоохранение" Григорий стал единственным финалистом из Ставропольского края и сразу принес нашему региону победу. Награду ему вручил министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко", - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram.

Владимиров также отметил, что отдельное конкурсное направление по медицине появилось в 2020 году, за это время участие в нем приняло более 15 тыс работников здравоохранения со всей страны.