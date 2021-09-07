В Каспийске водитель совершил наезд на 10-летнего ребенка

Житель Каспийска сбил на тротуаре 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

"ДТП произошло 25 августа, но видео в сеть попало лишь вчера и вызвало большой резонанс. 25-летний житель Каспийска, управляя автомобилем "ВАЗ-21101", двигаясь по проспекту Имама Шамиля в Махачкале, при совершении разворота не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 10-летнего мальчика", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ребенка с различными травмами доставили больницу. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.

Стоит добавить, что факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.